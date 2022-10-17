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    ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали

    17 Октября 2022, 23:17

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло сегодня на трассе Уральск- Атырау. В результате аварии погиб один человек, четверо пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на 3-м километре автодороги Уральск – Атырау. Столкнулись автомашины Lada Granta и Toyota Camry. В результате аварии на месте происшествия скончался водитель Granta, четыре человека с различными травмами доставлены каретой скорой помощи в больницу.

    За рулем автомобиля Granta находился мужчина 1981 года рождения, за рулем Camry – водитель 2002 года рождения. Проводится расследование обстоятельств происшествия с гибелью человека.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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