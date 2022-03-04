Дружеские связи между Казахстаном и Турцией развиваются во всех отношениях - Фуат Октай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал о сотрудничестве с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Турция и Казахстан – два братских народа, у которых налажены крепкие связи, а у нас также есть религиозные и языковые ценности. Дружеские связи между двумя странами развиваются во всех отношениях. Надеемся, что те соглашения, которые сегодня заключают наши предприниматели, еще больше укрепят механизмы нашего экономического сотрудничества. Мы увидели, что даже в период январских событий мы показали солидарность. Всегда поддерживая друг друга, можем отметить, что совместные проекты продолжатся», - сказал Фуат Октай, выступая на казахстанско-турецком бизнес-форуме в Нур-Султане.

Фуат Октай отметил, что Турция является одной из стран в мире с крупнейшей экономикой.

«Во время пандемии Турция продолжила развивать свою экономику как в государственной, так и в частной сферах. Наша экономика выросла на 11% и достигла самого высокого показателя за последние 10 лет. Наш экспортный потенциал развивается положительно. Экспорт Турции достиг первого рекордного уровня за последний 21 год», - отметил вице-президент Турции.

Как подчеркнул Фуат Октай, у Казахстана есть все возможности, чтобы стать центром с наиболее сильным рыночным потенциалом по сравнению с соседними странами, а в свою очередь, Казахстан должен эффективно использовать эти возможности. По его словам, в Казахстане турецкие компании реализуют различные проекты - от готовой одежды до фармацевтической индустрии.

«Реализовано 508 проектов, общая сумма которых составляет 27 млрд долларов. На Каспийском море существует проект на 750 млн долларов, проект здания ЭКСПО - на 650 млн долларов, кроме того, есть и такие крупные проекты как строительство комплекса «Ақтоғай Мыс». Кроме того, реализовано строительство международного аэропорта Туркестана. Этот объект завершили в короткие сроки - за 11 месяцев. Все эти объекты были полностью реализованы за счет турецких инвестиций», - сказал вице-президент Турции, выразив благодарность казахстанской стороне от имени турецких предпринимателей.

Отметим, что по итогам казахстанско-турецкого бизнес форума сторонами были подписаны 10 документов по реализации проектов в области агропромышленного комплекса, здравоохранения, машиностроения, металлургии, легкой промышленности, логистики и туризма.

Согласно предоставленной информации, общая сумма меморандумов и соглашений оценивается в 472,6 млн долларов.



