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    Друзьям в Эстонии разрешили вместе служить в армии

    19 Июля 2022, 21:16

    ТАЛЛИН. КАЗИНФОРМ - Собери друзей и приведи их в армию: в Эстонии с этого года разрешено отправляться на срочную службу в компании товарищей. Такие группы будут учиться и служить вместе, в одном подразделении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Таким образом, призывникам среди знакомых лиц будет легче адаптироваться к тяготам и лишениям. Кроме того, есть шанс уменьшить число уклонистов.

    В Эстонии уже несколько лет существует практика призыва одноклассников. Этим летом, по словам представителей военного ведомства, правило просто немного подкорректировали: ведь не все друзья учатся в одном классе.

    Обязательная служба в Эстонии длится, в зависимости от специальности, от 8 до 11 месяцев. В июле среди 1900 призывников — 29 классов и 21 «круг друзей».

    Скрин из видеоматериала

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Мировые новости Эстония
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