Другие страны будут применять казахстанский опыт проведения выборов в условиях пандемии – Умахан Умаханов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Другие страны будут применять казахстанский опыт проведения выборов в условиях пандемии. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член миссии наблюдателей от ПА ОДКБ Умахан Умаханов на брифинге международных наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы вчера посетили 49 избирательных участков. Не было ни одного нарушения. Выборы были организованы на высоком уровне. В связи с пандемией, казахстанская сторона организовала средства защиты, перчатки, раздавали маски, обрабатывали антисептическими средствами. Мы видели, как организованы выборы в это сложное время в Казахстане и, думаю, другие страны будут применять казахстанский опыт», – сказал У. Умаханов.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, член миссии наблюдателей ПА ОДКБ Баир Жамсуев рассказал о встрече с представителями штабов политических партий.

«Накануне мы встретились с представителями штабов всех политических партий. Мы не услышали ни одной жалобы на работу избирательных комиссий, вмешательство в работу предвыборной кампании со стороны органов государственной власти, поэтому мы в своём заключительном заявлении по итогам нашей работы не отметили ни одного нарушения или жалобы. Наша миссия оценивает, что выборы прошли на высоком организационном уровне в строгом соответствии с международными нормами и национальным законодательством Казахстана о выборах», – сказал Б. Жамсуев.