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    Дропперов предупредил об ответственности глава МВД РК

    17 Ноября 2022, 21:08

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов во время поездки в Северо-Казахстанскую область сообщил о том, что рассматривается вопрос об ужесточении наказания за интернет-мошенничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Марат Ахметжанов отметил, что число киберпреступлений по стране неуклонно растет. Если в 2018-м году их зарегистрировали 4 тыс., то с начала нынешнего – уже 17,5 тыс., из них в СКО – 649. В Петропавловске задержали мошенника, который оформил на 13 человек онлайн-кредиты на 2 млн тенге. Другой разместил фейковые объявления, на которые попались 50 человек.

    «Установили более 50 дропперов – пособников мошенников. Делают поддельные карты по 10-15 штук, на которые поступают похищенные деньги и переправляют их за границу. Оставляют себе процент за оказанные услуги. 200 млн тенге в Россию перечислили только из СКО. За свои услуги дропперы получили по 50 тыс. тенге. Прорабатываются вопросы ужесточения ответственности за интернет-мошенничество. Оно перейдет в разряд тяжких. Там будут реальные длительные сроки заключения. Дропперов тоже предупреждаю. Вы - соучастники, обкрадываете граждан. Будем давать совместно с прокуратурой оценку действиям и заставлять возмещать ущерб», - сказал Марат Ахметжанов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Борьба с преступностью МВД РК Мошенничество
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