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    Дроппера, забиравшего деньги у пенсионеров, задержали в Астане

    4 Августа 2023, 09:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оперативники Астаны в течение суток установили курьера, работавшего по указанию интернет-мошенников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как рассказали в полиции, дроппер в основном наведывался к пожилым жительницам столицы.

    С заявлением в полицию обратилась 85-летняя женщина и сообщила, что отдала неизвестному парню 1 млн 600 тысяч тенге. По словам пенсионерки, ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. После чего сказал ей, что внучка совершила ДТП. Чтобы урегулировать ситуацию мошенник потребовал денежные средства. Деньги пенсионерка передала курьеру, который приехал к ней домой, а спустя некоторое время распознала обман.

    В другом случае мошенники обманули 65-летнюю пенсионерку. Женщина отдала дропперу 1 млн 400 тысяч тенге. Аналогичным образом была обманута и другая 85-летняя жительница столицы. Она отдала 3 млн 700 тысяч тенге.

    «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий нами был установлен и задержан гражданин 2001 года рождения. В ходе следственных мероприятий он пояснил, что при поиске работы нашел объявление в приложении Telegram, куда и устроился работать курьером», – рассказал старший оперуполномоченный УП района «Алматы» ДП Астаны Алтынхан Мухиддинов.

    В процессе работы подозреваемый забирал денежные средства в качестве курьера у пенсионеров, обманутых интернет-мошенниками. После получения денег, часть оставлял себе, а другую часть передавал через банковские реквизиты за границу.

    В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Борьба с преступностью Видео Мошенничество
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