Дроппера, забиравшего деньги у пенсионеров, задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оперативники Астаны в течение суток установили курьера, работавшего по указанию интернет-мошенников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, дроппер в основном наведывался к пожилым жительницам столицы.

С заявлением в полицию обратилась 85-летняя женщина и сообщила, что отдала неизвестному парню 1 млн 600 тысяч тенге. По словам пенсионерки, ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. После чего сказал ей, что внучка совершила ДТП. Чтобы урегулировать ситуацию мошенник потребовал денежные средства. Деньги пенсионерка передала курьеру, который приехал к ней домой, а спустя некоторое время распознала обман.

В другом случае мошенники обманули 65-летнюю пенсионерку. Женщина отдала дропперу 1 млн 400 тысяч тенге. Аналогичным образом была обманута и другая 85-летняя жительница столицы. Она отдала 3 млн 700 тысяч тенге.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий нами был установлен и задержан гражданин 2001 года рождения. В ходе следственных мероприятий он пояснил, что при поиске работы нашел объявление в приложении Telegram, куда и устроился работать курьером», – рассказал старший оперуполномоченный УП района «Алматы» ДП Астаны Алтынхан Мухиддинов.

В процессе работы подозреваемый забирал денежные средства в качестве курьера у пенсионеров, обманутых интернет-мошенниками. После получения денег, часть оставлял себе, а другую часть передавал через банковские реквизиты за границу.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».