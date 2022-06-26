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      Акмолинская область

    Дроны напоминают отдыхающим правила поведения на воде в Бурабае

    26 Июня 2022, 04:04

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские спасатели применяют современные технологии в профилактических рейдах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, совместно с ГНПП «Бурабай» на пляжах Акмолинской области задействованы квадрокоптеры с функцией голосового оповещения, посредством которой летающими аппаратами до отдыхающих доводились правила безопасности на воде.

    Также был проведен рейд на водных акваториях, где с отдыхающими проводились профилактические беседы, в частности - о необходимости ношения спасательного жилета.

    «К сожалению, граждане зачастую игнорируют правила безопасности на воде, не одевая спасательные жилеты при нахождении на катамаранах и в лодках. Хотелось бы напомнить жителям и гостям области, что за нахождение на катамаранах, в лодках и в других маломерных судах без спасательного жилета отдыхающие будут привлекаться к административной ответственности по статье 582 КоАП», – проинформировал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым.

    Акмолинские спасатели в очередной раз призвали жителей и гостей региона соблюдать правила поведения на воде.

    Ранее сообщалось, что с начала купального периода текущего года в регионе уже зарегистрировано два инцидента на воде, в которых погибли трое детей.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Безопасность МЧС Спасение
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