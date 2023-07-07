Дроны используют для мониторинга пожарной обстановки в лесах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года лесная охрана выявила 73 нарушения природоохранного законодательства. В 34 случаях за нарушения правил пожарной безопасности составили протоколы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, по области произошли 18 лесных пожаров общей площадью 69,7 га.

За территорией лесного фонда наблюдают 16 интерактивных видеосистем. Для мониторинга пожарной обстановки используются два беспилотных летательных аппарата. Осуществляется наземное патрулирование, проводятся рейдовые мероприятия совместными оперативными группами.

В лесных хозяйствах имеется 16 лесных пожарных станции, 25 пожарных автомашин, 87 тракторов, патрульные автомобили и средства радиосвязи. В этом году из бюджета дополнительно выделили 131 млн тенге для приобретения 8 прицепных пожарных модулей. Общее материально-техническое оснащение лесных хозяйств составляет 87% от нормативного.

Площадь лесного фонда, находящаяся в ведении акимата области, составляет 550 тыс. га, в том числе покрытая лесом - 415,2 тыс га. Преобладают березы и осины – 85% и 7%, соответственно. Хвойных насаждений – менее 4%.

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов выполняют 12 лесных хозяйств.