Дрон помогает выявлять нарушителей ПДД в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с помощью дрона выявили 22 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Водителей оштрафовали на сумму более чем 1 миллион тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Туркестанской области проводятся рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожных аварий. К примеру, на трассе республиканского значения Сарыагаш-Жибек жолы полицейские Сарыагашского района провели работы с использованием дрона.

«Внимание видеокамер дрона, запущенного в воздух, привлекли водители автомобилей, грубо нарушившие правила дорожного движения и выехавшие на полосу встречного движения. Стражи порядка за сутки выявили 22 нарушителей ПДД и привлекли их ответственности. В отношении нарушителей составили административные протоколы по ч. 2 ст. 596 КоАП РК «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Всего же водителей оштрафовали на сумму более чем 1 миллион тенге», - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Также водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД и не выезжать на полосу встречного движения. Данное оперативно-профилактическое мероприятие будет продолжено на аварийно-опасных участках Туркестанской области.

Как надеются стражи порядка, подобные мероприятия положительно скажутся на обеспечении безопасности дорожного движения.

Фото: ДП Туркестанской области



