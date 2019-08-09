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    Древнюю национальную игру ботай возрождают в Северном Казахстане

    9 Августа 2019, 22:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске провели открытый областной турнир по национальной игре ботай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поинформации Северо-Казахстанской областной Ассамблеи народа Казахстана, турнирпроводился в рамках фестиваля «QymyzFest».

    Организаторымероприятия - молодежное общественное объединение «Қызылжар жастары» - говорят,что цель турнира - возрождение и популяризация национальной игры ботай,поддержка программы Елбасы «Рухани жаңғыру», программной статьи «Семь гранейВеликой Степи».

    Особенностьигры заключается в использовании в игре костей лошади. Считается, что якобыигра ботай характерна именно для Северного Казахстана. Вероятно, в нее игралиботайцы, чье поселениенашли на территории области.

    Втурнире приняли участие команды из Акмолинской и Северо-Казахстанской областей,городов Кокшетау, Нур-Султана, Петропавловска. Соревнования проходили в личномзачете.

    Победителемстал петропавловец Асет Демесинов. На втором месте – Самат Аукенов из Кокшетау,на третьем – Ескендир Рахметов из города Нур-Султана.

    Победителемв номинации «Сұрмерген» стал Асет Рамазанов из Жамбылского района СКО. «Приззрительских симпатий» взял трехкратный чемпион Казахстана по национальной игре асыкату, игрок сборной Казахстана Мырза Каипбеков из Нур-Султана. В номинации «Застремление к победе» лучшим стал петропавловец Акжан Сураганов.

    Победителейнаградили дипломами, медалями и ценными призами.

    Фестиваль«QymyzFest» пройдет в Петропавловске на Театральной площади 17 августа.Организаторы обещают праздничную программу, конный карнавал, конкурс бешбармакаи разные виды кумыса.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Культура История Казахстана Спорт Рухани жаңғыру Семь граней Великой степи
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