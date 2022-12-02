Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Древнюю мечеть Султана Бейбарса торжественно откроют после реставрации в Каире

    2 Декабря 2022, 22:09

    КАИР. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Кайрат Лама Шариф провел встречу с министром туризма и древностей Египта Ахмедом Исой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе беседы стороны обсудили повестку дня 6-го совместного заседания Казахстанско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству, проведение которого запланировано на первый квартал 2023 года в Астане.

    А. Иса выразил заинтересованность в сотрудничестве в области реставрации памятников археологии и исторических центров юга Казахстана, в частности древнего города Отрара, который является родиной «второго учителя после Аристотеля» - Абу Насыра аль-Фараби.

    Египетская сторона также выразила готовность направить профессоров и специалистов в Казахстан для подготовки казахстанских кадров и обучения студентов по археологии. Стороны будут содействовать сотрудничеству в области охраны, сохранения и восстановления памятников историко-культурного наследия исламского мира посредством обмена экспертами в этой области.

    Кроме того, министр туризма и древностей Египта и посол Казахстана обменялись мнениями о торжественном открытии древней мечети Султана Бейбарса в районе аз-Захирия города Каира в марте 2023 года в рамках празднования 800-летия Султана Бейбарса, основавшего кыпчакское государство мамлюков в Египте и Сирии.


    Фото: пресс-служба МИД РК
    Внешняя политика Казахстана МИД РК История Казахстана Египет
    Новости по теме
    Новости по теме
    3 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    3 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Проспект Аль-Фараби планируется перенести на левый берег
    2 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров