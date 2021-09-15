Древнюю гробницу фараона Джосера открыли в Египте после реставрации

САККАРА. КАЗИНФОРМ - Во вторник в Египте после реставрации открыли древнюю гробницу фараона Джосера, жившего более 4500 лет назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Сооружение, известное как южная усыпальница на территории погребального комплекса пирамиды Джосера, в основном находится под землей и включает в себя лабиринт из коридоров, украшенных иероглифами и плиткой. В центральной погребальной шахте находится массивный облицованный гранитом саркофаг времен Третьей династии Египта.

Однако на самом деле фараон был похоронен не там, а в знаменитой Ступенчатой пирамиде в Саккаре неподалеку. Эти две постройки составляют часть комплекса Саккара недалеко от Каира - одного из самых богатых археологических памятников страны. По данным ЮНЕСКО, Ступенчатая пирамида - старейшая известная пирамида и один из первых образцов монументальной архитектуры древнего мира. Считается, что он послужил источником вдохновения для постройки пирамид в Гизе.

Министерство древностей и туризма Египта заявило, что открытие гробницы на этой неделе ознаменовало завершение реставрационных работ, начатых в 2006 году и включавших в себя укрепление подземных коридоров, реставрацию плиточных стен, а также установку освещения.

Во вторник гробница открылась для посетителей.

Помимо Южной гробницы, на плато Саккара находится по крайней мере 11 пирамид, в том числе Ступенчатая пирамида, а также сотни гробниц древних представителей власти и другие памятники, возраст которых варьируется от 1-й династии (2920 г. до н.э. - 2770 г. до н.э.) до коптского периода (395-642).

Саккара — селение в Египте, примерно в 30 км к югу от Каира. В Саккаре располагается древнейший некрополь Мемфиса, столицы Древнего Царства, который включает в себя знаменитые пирамиды Гизы, а также пирамиды в Абу-Сир, Дахшур и Абу-Рувайш. Руины Мемфиса были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1970-х годах.

В стране опубликовали информацию о недавних археологических находках за последний год, чтобы возродить интерес к туристическому сектору Египта, который сильно пострадал от беспорядков, последовавших за восстанием 2011 года и в результате пандемии коронавируса.