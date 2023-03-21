Древний жемчужный город обнаружили в ОАЭ

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Археологи нашли старейший город в Объединенных Арабских Эмиратах, который являлся крупнейшим центром добычи жемчуга в Персидском заливе. Он находится на острове Синия, входящем в состав эмирата Умм аль-Кайвайн в 50 км к северо-востоку от Дубая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

В этом городе на острове Синия, название которого означает «мигающие огни», вероятно, когда-то жили тысячи людей и существовали сотни домов, артефакты датируются еще доисламской историей региона концом шестого века нашей эры. Город процветал в период между концом 6-го века до середины 8-го века нашей эры, он расположен недалеко от древнего христианского монастыря «Дейр ас-Синия», который был обнаружен в 2022 году и которому почти 1400 лет.

Город расположен к югу от этого монастыря на одном из извилистых пальцев острова и простирается на 12 гектаров.

«Это открытие имеет большое значение для истории Умм аль-Кайвайна, ОАЭ и Персидского залива, поскольку охота за жемчугом была важной частью и источником средства к существованию и неотъемлемой частью наследия страны на протяжении более семи тысяч лет», - заявил глава Департамента туризма и древностей ОАЭ Маджид бин Сауд аль Муалла.

«Это старейший пример подобного рода жемчужного города залива», — сказал адъюнкт-профессор археологии в Университете Объединенных Арабских Эмиратов Тимоти Пауэр.

Исследования и археологические раскопки говорят о том, что этот город является одним из крупнейших городских сообществ, когда-либо существовавших в Эмиратах, его можно сравнить с городом Джульфар в Рас-эль-Хайме в средние века.

Находки подтверждают, что жившие в то время люди строили свои дома рядом с поселением ловцов жемчуга, так как жемчуг считался основным промыслом в городе.

По словам Пауэра, археологи обнаружили множество домов, сделанных из пляжного камня и известкового раствора, от тесных кварталов до более просторных домов с внутренними дворами, что свидетельствует о существовавшем в то время социальном расслоении. На этом участке также наблюдаются признаки круглогодичного проживания, в отличие от других мест по добыче жемчуга, которые проводились в регионе сезонно, сообщает AlJazeera.

В домах археологи обнаружили незакрепленные жемчужины и грузы для ныряния, которые фридайверы использовали, чтобы быстро спуститься на морское дно, полагаясь только на задержку дыхания.

Город появился еще до появления ислама на Аравийском полуострове, что позволяет делать вывод о том, что его жители, вероятно, были христианами. Город ловцов жемчуга обнаружен в ходе сезона археологических раскопок, организованных в этом году.

В раскопках приняли участие Департамент туризма и археологии Умм аль-Кайвайн, Университет ОАЭ, Итальянская археологическая миссия в эмирате и Институт изучения древнего мира Нью-Йоркского университета. Власти эмирата Умм аль-Кайвайн планируют построить на этом месте центр для посетителей.