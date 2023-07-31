Древний театр императора Нерона обнаружен в нескольких метрах от Ватикана

РИМ. КАЗИНФОРМ - Руины театра, принадлежавшего в I веке римскому императору Нерону, были обнаружены в итальянской столице всего в нескольких метрах от Ватикана. Эксперты называют театр «исключительной» находкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Театр был обнаружен недалеко от того места, где сейчас стоит собор Святого Петра.

До сих пор существование античного театра вызывало недоумение у многих историков, потому что он упоминался в римских текстах, написанных Плинием Старшим, но его местонахождение ранее не было задокументировано.

Нерон был пятым римским императором, правившим между 54 и 68 годами нашей эры. Он прославился своими экстравагантными поступками.

На территории есть элегантные мраморные колонны, украшения из сусального золота и складские помещения с остатками костюмов и декораций, использовавшихся в театральных постановках Нерона.

Раскопки являются частью проекта реконструкции дворца Палаццо делла Ровере на Виа делла Кончилиационе, который ведет к площади Святого Петра.

Некоторые из более поздних артефактов свидетельствуют об использовании этого места в качестве театра, в том числе остатки костюмов, а также более поздние гончарные изделия и кухонная утварь. Потребуются годы, чтобы изучить и датировать все находки, обнаруженные в театре.

Среди артефактов 15 века, обнаруженных во время раскопок, были стеклянные кубки, горшки для приготовления пищи, монеты и остатки музыкальных инструментов. Также были найдены гребни, сделанные из костей, и различные инструменты для изготовления четок.