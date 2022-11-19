Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В 1925 году археолог с мировым именем Михаил Массон обнаружил руины древнего каменного моста на правом берегу реки Талас близ города Тараз, называвшегося в то время Аулие-Ата. Найденные здесь же древние монеты позволили подтвердить исторические данные о городе, как богатом и процветавшем в средние века. Об этом - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

История Тараза, перешагнувшего уже двухтысячелетний рубеж и поменявшего с добрый десяток имен, это история расцвета и упадка, разрушений и возрождения. Первое упоминание об этом городе можно найти в китайских источниках середины I в. до н.э. в связи с одним из древних государственных объединений на территории Казахстана – Кангюйским.

Наибольшего расцвета средневековый Тараз достиг в конце Х - ХI веков после того, как династия Караханидов подчинила Семиречье, Южный Казахстан и другие регионы Центральной Азии. Город стал столицей одного из удельных владений Караханидов. Установились стабильные торговые отношения между Центральной Азией и Византией. Караваны из Исфиджаба, Отрара, Самарканда шли на Хорезм вдоль Аральского моря, переправлялись через Волгу, пересекали Кавказский хребет и далее - в пределы Византии. Сохранились следы торговли с Византией - в Таразе найдены византийские золотые монеты VI – VII вв. н.э.

В IХ - Х веках подъему экономики и культуры Тараза способствовало местоположение города - на торговом пути, в центре богатой земледельческой долины, рядом с серебряными рудниками в горах Таласского Алатау.

Барс с поднятой лапой

Тараз в средние века становится важным звеном Великого Шелкового пути. Город купцов и мастеров был богатым, оживленным и многолюдным перекрестком международных трасс, здесь можно было услышать персидскую, китайскую, согдийскую, тюркскую, славянскую речь. К VII веку Тараз становится крупным городом, игравшим значимую роль на Великом Шелковом пути, и часто упоминаемом в «маршрутниках» путешественников того времени, в древних хрониках и географических сочинениях.

Иностранные государства, судя по историческим хроникам, стремились к дружбе с правителями Тараза, направляя свои посольства. В византийских источниках второй половины VI века город упоминается в связи с посольством византийского императора Юстиниана Великого. В городе Таразе, в то время столице тюркского кагана Дизабула, в 568 году принимали Земарха Киликийского, посла Византии, искавшего «дружбы» с воинственными тюрками.

В те времена город процветал, собирая богатую дань с торговых караванов, активно развивая культуру, искусства, науки, ремесла, имея даже свой монетный двор. Тараз богател, а на его гербе в средневековье появился «барс с поднятой лапой» - символ власти и могущества. Точно такое же изображение украшает и герб современного Тараза.

«Изображение одного из самых древних гербов нынешнего областного центра Жамбылской области было найдено в середине XX века во время строительных работ на центральной площади Тараза, - рассказывает жамбылский историк, археолог Галия Алимжанова. – Были найдены древние хумы, на которых красовался герб древнего города Тараза X - XII веков – барс с поднятой лапой. Город Тараз тогда был богатейшей столицей государства Караханидов, важным звеном на Великом Шелковом пути. Отсюда дороги шли в Китай, в Иран и Византию, к северным странам. Омар Хайям воспевал этот город и его луноликих красавиц, а купеческие караваны платили в городскую казну немалую дань».

Это первый герб города, дошедший до нашего времени. Не каждый, даже европейский, город в те времена мог позволить себе этот символ – «барс с поднятой лапой». Как, кстати, и монетный двор…

Древняя таможня

В средневековье Тараз становится крупным торговым городом на Великом Шелковом пути, активно развивается и богатеет, благодаря своему удачному географическому месторасположению. До сих пор в юго-восточной части Тараза сохранились остатки древнего моста, по которому переходили караваны, следовавшие по Великому Шелковому пути.

Дело в том, что в те времена каменный мост на реке Талас, в окрестностях горы Тектурмас, был единственной возможностью для купцов переправить свои караваны через широко разливавшуюся в ту пору реку Талас. Так что караваны могли пересечь этот отрезок пути не иначе, как только по мосту. Этим не преминули воспользоваться находчивые правители Тараза, поставившие здесь «таможенный пункт» и взимавшие дань с купеческих караванов, пополняя городскую казну и усиливая свое могущество.

«Археолог Михаил Массон, ученый с мировым именем, в 1925 году обнаружил остатки древнего каменного моста вблизи холма Тектурмас на правом берегу реки Талас, - говорит Галия Алимжанова. - На него произвели неизгладимое впечатление гигантские многометровые плиты, из которых сложено основание этого моста».

Собеседник отметила, что Михаил Массон, советский археолог и историк-востоковед, академик, стоял у истоков создания Жамбылского областного историко-краеведческого музея. Под его руководством проводились первые археологические экспедиции в Средней Азии, он автор ряда направлений в исторической литературе о Средней Азии, особенно нумизматике и исторической топографии. С его именем связаны многие открытия мирового значения.

Этот древний мост, по словам собеседника, был описан еще знаменитым путешественником средневековья. Китайский буддийский монах Сюань-Цзян (602-664 гг.) путешествовал по Центральной Азии, в том числе и по территории Жамбылской области, и стал одним из первых, кто описал Тараз и его окрестности. В своей книге «Путешествие в Западный край», переведенной на многие языки, включая русский, он описал загадочный комплекс Акыр-Тас, уже тогда, по его словам, лежавший в развалинах. Сюань-Цзян упоминает город Тараз (Толосо) и каменную переправу через реку, описывает огромные глыбы и удивляется мастерству строителей.

«Другой археолог с мировым именем - Героним Пацевич, руководитель Джамбулского археологического пункта, исследовал Тектурмас вдоль и поперек, также изучал руины этого древнего моста. В числе артефактов были найдены фрагменты средневековых монет разных стран. И Пацевич, и Массон склонялись к версии, что именно на этом месте был средневековый «таможенный пост». За переправу через мост взимали плату. Денежные эмиссии были и китайские, и тюркские, и византийские, что подтверждает наличие именно в этом месте «древней таможни». Сегодня объект находится под охраной республиканского государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Министерства культуры и спорта РК. Но, к сожалению, дальше этого не пошло. Были планы реконструировать мост, создать еще один исторический музеефицированный объект Жамбылской области. Но не получилось этот научный проект осуществить. По той причине, что не смогли в свое время заинтересовать наше министерство. Хотя у этого моста весьма интересная история, что подтверждается найденными артефактами. Есть даже версия, что этот мост имел форму акведука», - говорит историк Галия Аимжанова.

Подземные лабиринты Тектурмаса

Тараз был и столицей, и в то же время крупным экономическим городом, а это притягивает захватчиков, и как правило, в таких городах в средневековье имелись подземные пути, по которым можно было скрыться от врагов. Такие же подземные лабиринты существуют и в окрестностях древнего моста, расположенного близ Тектурмаса – сакрального памятника истории и культуры, одного из загадочных мест паломничества в Жамбылской области.

Расположен Тектурмас на высоком правом берегу реки Талас, откуда открывается великолепный вид на город Тараз.

В начале нашей эры здесь уже было городище, которое со временем обросло захоронениями различных верований. Ведь Тараз в древности был городом, где исповедовали различные религии. И сегодня на горе Тектурмас имеются самые древние захоронения последователей трех религий – зороастризма, первых христиан-несторианцев, мусульманские могилы. Здесь нашли упокоение многие исторические личности - святой Султан-Махмуд-хан, великий батыр Мамбет, ученый-богослов Фасахуддин Сабитов, пешком из Казани совершивший хадж в Мекку.

Мавзолей святого Султан-Махмуд-хана построен в период распространения на здешней территории ислама. В 1935 году мавзолей был разрушен, но в 2001 году был восстановлен общественным фондом «Тектурмас» по сохранившейся фотографии конца XIX века.

Одно из первых сообщений о мавзолее Тектурмас привел в 1907 году аулие-атинский уездный начальник Василий Каллаур в протоколах заседаний Туркестанского кружка любителей археологии: «На правом берегу реки Талас на скале, составляющей западную оконечность Александровского хребта, на скалистом бугре находится мазар, носящий название Тек-турмас. Киргизы и сарты почитают этот мазар священным местом, сюда стекается народ на поклонение и приношение жертв баранами и другим, преимущественно по пятницам. Бездетные женщины обращаются к этому святому с молитвой, чтобы Бог даровал им детей».

Любопытно, что до сих пор этот мавзолей, уже восстановленный, остается местом паломничества. Архитектурный комплекс Тектурмас сегодня стал одним из популярных объектов посещения туристами. По традиции сюда приезжают молодожены поклониться праху старцев и получить благословение. Приезжают и бездетные семейные пары, желающие стать родителями.

«Большой интерес у археологов и историков к Тектурмасу появился в XX веке, примерно в 20 – 40 годы, - говорит Галия Алимжанова. - На Тектурмасе было обнаружено много некрополей зороастрийцев. Находящиеся в нашем областном историко-краеведческом музее оссуарии (сосуды для захоронений) были обнаружены при рытье траншей близ нынешней Центральной площади областного центра, а часть обнаружил Героним Пацевич, который исследовал Тектурмас вдоль и поперек. В 1938 - 1939 на холме Тектурмас им был выявлен крупный зороастрийский некрополь, датированный VIII - XIII веками»,

Интерес у многочисленных исследователей Тектурмаса вызывают и подземные ходы в основании одноименной горы, прямо под опорами древнего моста. По преданию, в XIII веке, когда войска Чингисхана штурмовали Тараз, жители сами подожгли город и ушли через подземный ход. В 1220 году Тараз был разрушен, сожжен – и переименован в город Яны. Следы этих пожарищ обнаруживаются на найденных во время археологических раскопок артефактах.

«Тараз был столицей несколько раз, был и крупным экономическим городом, обычно в таких городах, и европейских, и азиатских, бывали такие подземные траншеи, пути, чтобы правители, горожане могли скрыться от врага, - продолжает собеседница. – В начале 2000-х годов жамбылский историк Кузембай Байбосынов и краевед Виктор Иванов неоднократно спускались в пещеру, расположенную под Тектурмасом, но у них при этом каждый раз было очень сильное головокружение, тошнота, возможно, из-за загазованности. Им удалось спуститься только метров на пять - шесть. В одном из ответвлений пещеры они видели настенные изображения, достаточно хорошо сохранившиеся - всадники на турах, на конях, со знаменами. Они увидели, что подземные ходы то сужаются, то расширяются, и есть места, в которых могут свободно перемещаться по четыре всадника в ряд. Средневековыми инженерами так было все точно продумано, чтобы в случае нападения правителям города можно было его безопасно покинуть. Выход из пещеры - где-то на нынешней границе с Киргизией. Возможно, из пещеры было и несколько выходов. Попытки организовать тогда широкомасштабную, технически оснащенную экспедицию из местных краеведов не увенчались успехом».

Позже известный жамбылский журналист, писатель, исследователь-спелеолог Амантай Айзахметов предпринимал попытки изучить подземные лабиринты, снарядив специальную экспедицию, профинансированную местным бюджетом.

В написанной позже по итогам экспедиции книге «Белые гуси дикого поля, или Тайны запредельного мира» он рассказал, что в ходе исследований они обнаружили выложенные каменными блоками и жженым кирпичом старинной работы стены подземного хода. Потолок пещер был сделан из огромных глыб, которые для безопасности спелеологов пришлось убрать при помощи тяжелой техники, поскольку все было настолько хрупким, что любой незначительный звук мог вызвать обвал. Первое, что обнаружили исследователи, спустившись в тоннель, лошадиную подкову, это подогрело их интерес, и они шаг за шагом продвигались вперед.

«Трудно передать словами то, что мы здесь увидели, – пишет Амантай Айзахметов в книге «Белые гуси дикого поля, или Тайны запредельного мира». – Внизу, под землей, совсем другой мир. Другие краски, другие ощущения. Камни, покрытые, как глазурью, солевыми отложениями, отражают неземной свет. Даже в летнюю жару здесь стоит холод. Прямо в лицо дует из глубины подземелья ледяной ветер. Непривычное для нашего слуха сплошное безмолвие, непривычная для нашего взора черная непроглядная мгла. Только лучи шахтерских фонарей, как стальные мечи, кромсают кромешную мглу. Страх, любопытство и неизвестность. Страх мы преодолеваем, любопытство придерживаем, а неизвестность все дальше и дальше отодвигается вглубь подземелья. Такое впечатление, что мы находимся на другой планете. Красный марсианский ландшафт. Да и воздух здесь совсем другой, дышишь и не можешь им надышаться…».

Исследователь предполагал, что подземный ход из Тектурмаса связан и с древним шахристаном в Таразе, и с дворцовым комплексом Акыр-Тас и ущельем Бота-Мойнак, расположенными к северу на территории Жамбылской области, и с окружающими Тараз горами Киргизского Алатау, где обнаружено много пещер.

В 2019 году планировалось открыть в регионе новую достопримечательность – «подземные лабиринты Тектурмаса» и включить в число туристических маршрутов по Жамбылской области. А для этого было намечено создать специальную комиссию и организовать исследовательскую экспедицию по определению возможного входа в подземелье, посмотреть, в каком оно состоянии. Однако эти планы по разным причинам не были выполнены.

В тот год в связи с юбилеем Жамбылской области на Тектурмасе развернулось грандиозное строительство - установка 20-метрового памятника Аулие-ата хану Карахану – святому покровителю Тараза. К памятнику ведет многометровая лестница с инсталляциями образов города от времен Карлукского каганата до арабской экспансии. По обе стороны моста над протекающей здесь рекой Талас установлены скульптурные изображения 4-метровых львов. У подножия горы появились арки, смотровая площадка, стена, изображающая Атлахскую и Аныракайскую битвы.

На сегодняшний день мавзолей Тектурмас внесен в список памятников республиканского значения, входит в карту сакральных объектов общенационального значения, посещается многочисленными паломниками и зарубежными туристами.

Многозначительное название сакрального культового места Тектурмас (в переводе «не просто так стоит», «беспокойное место»), возвышающееся на правом берегу реки Талас с юго-восточной стороны над Таразом, вполне оправдывает мистичность этого памятника истории и культуры, Примечателен Тектурмас не только своими подземными пещерами, но и загадочными явлениями. О появляющихся здесь время от времени неопознанных летательных объектах и призраках «древнего сияющего старца», «прекрасной женщины» рассказывают местные жители. А исследователи фиксируют геомагнитные аномалии и случаи исцелений от недугов после паломничества на Тектурмас.



