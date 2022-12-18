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    Древний город Шахрисабз объявлен туристической столицей ОЭС 2024 года

    18 Декабря 2022, 22:18

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Город Шахрисабз Кашкадарьинской области Узбекистана объявлен туристической столицей Организации экономического сотрудничества 2024 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство туризма и культурного наследия РУ.

    На IV заседании министров туризма ОЭС, прошедшем в онлайн-формате под председательством Узбекистана, руководители туристической отрасли государств-членов подтвердили, что город Шахрисабз станет туристической столицей Организации экономического сотрудничества 2024 года.

    При принятии данного решения были учтены богатое культурное наследие древнего города Шахрисабза, имеющего 2000-летнюю историю и внесенного в репрезентативный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и его роль в развитии туризма на Шелковом пути.

    Принятое решение позволит реализовать программу по совершенствованию туристической инфраструктуры города и всей Кашкадарьинской области, наращиванию потенциала в экотуризме, этнотуризме и других направлениях, культурных мероприятиях, широко раскрывающих нематериальное наследие региона, туристическому предпринимательству, в том числе по повышению активности молодежи.

    Фото: advantour.com

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Туризм Узбекистан Мировые новости ОЭС
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