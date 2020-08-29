Древний человек найден на археологических раскопках в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередную сенсационную находку обнаружили археологи, третий год работающие на городище «Бурно-Октябрьское» в Жуалынском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в 2018 году на городище «Бурно-Октябрьское» начала работать научно-исследовательская археологическая экспедиция «Терс», финансируемая акиматом Жуалынского района. Археологические раскопки проводит научно-исследовательская компания ТОО «Казгеоархеология». Археологи обнаружили артефакты двухтысячелетней давности, когда здесь, по мнению историков, существовал крупный по тому времени город.

Корреспондент МИА «Казинформ» в 2018 году первой из жамбылских журналистов побывала на начавшихся тогда раскопках огромного кургана, расположенного посреди привольной равнины в юго-восточной части Жуалов. Тогда археологи, вскрыв два метра грунта, обнаружили полностью сохранившееся древнее строение и артефакты кангюйского периода - первый век нашей и даже первый век до нашей эры.

О новой археологической находке в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал жамбылский археолог, краевед, директор ТОО «Научная организация «АРК» Искандер Торбеков.

- Искандер, на этом городище в Жуалах уже находили предметы двухтысячелетней давности, что довольно редко. Расскажите, пожалуйста, об этом городище и о новой сенсации.

- Городище «Бурно-Октябрьское» зафиксировано в государственном реестре охраны памятников материальной культуры Казахстана именно под таким названием. Это городище является уникальнейшим и интереснейшим объектом для археологов. Почему? Потому что это единственный пока в Казахстане сохранившийся не тронутым памятник начала нашей эры. Ранее здесь уже было найдено множество интереснейших артефактов.

- Когда и каких?

- В советское время археологи делали попытки раскопать его - и находили интересные артефакты, относящиеся к периоду Караханидов. Разведывательная экспедиция обнаружила здесь хозяйственную часть древнего городища Баркуап – так, предположительно, в арабских летописях назывался этот город, находившийся на Великом Шелковом пути и имевший стратегическое значение. Этот памятник начала исследовать еще в 50 - 60 годы прошлого века южноказахстанская археологическая экспедиция, возглавляла которую Евгения Агеева. Тогда находки датировались только VI - VII веками нашей эры. А сейчас, когда мы в 2018 начали раскопки, выявились материалы, которые можно отнести к первому веку до нашей эры. На раскопки к нам тогда приезжал известный казахстанский археолог, историк Карл Байпаков. Он подтвердил датировку находок, а также принадлежность этого памятника к кангюйской культуре. Считается, что на территории Казахстана с III века до нашей эры и до III века нашей эры, то есть 600 лет, существовал так называемый «кангюйский период». В 2018 году там нашли много керамики и древнее строение - свод, стены, дверные проемы арочного типа. Большая часть найденной там керамики была передана в историко-краеведческий музей в райцентре Жуалынского района селе Бауыржана Момыш-улы. Затем был найден череп. А теперь вот целое загадочное захоронение, оно находится на такой глубине, которая говорит о том, что это еще доисламское захоронение.

- А какого века?

- Пока точную датировку определить не можем, но оно ниже на несколько уровней, чем современные мусульманские могилы. Причем что странно, оно находится именно там, где ранее были раскопаны помещения одного большого объекта. Интересно то, что захоронение найдено в раскопанном ранее сооружении. Пока не можем сказать, что это было за сооружение – светское или ритуальное. Но одна могила есть. Там же нашли сопроводительный материал, что тоже подтверждает древность находки. Ведь в мусульманских могилах с VII века сопроводительных материалов не бывает по причине исламских канонов, запрещающих какие-либо предметы класть в могилу. А здесь нашли нож и две бляшки, скорее всего от ремня либо от какого-то кожаного изделия. Сами изделия от древности успели сгнить, а бляшки, которыми они были оформлены, сохранились.

- В каком состоянии найденные останки?

- Останки человека практически совершенно истлели, то есть это тоже подтверждает древность находки. Какой период, пока трудно сказать. Более точную датировку покажет анализ. Следствие, как говорится, проводится, раскопки продолжаются.

- Спасибо за беседу!

***

Жуалынская земля насыщена древностью, и эта древность, по словам старожилов, здесь повсюду. Фрагменты древней керамики, нетронутые временем расписные кувшины, хумы, тарелки, остатки водопроводных труб, очагов, домашней утвари – всё это сельчане находят буквально под ногами, во время хозяйственных работ на своих участках.

Жуалынские аксакалы с уверенностью утверждают, что здесь есть подземный город. И если бы не инициатива и настойчивость местных жителей, то раскопок могло бы и не быть. Районный акимат в свое время поддержал эту идею. Сейчас в районе идет массовая жилая застройка, и многие артефакты были бы утеряны безвозвратно, а древний город был бы потерян.

Древний город Баркуап упоминается в арабских летописях, как город, находившийся на Великом Шелковом пути и имевший стратегическое значение. Предполагается, что он находился именно в Жуалах. Сегодня здесь, на предполагаемом месте древнего города, находится одноименное село Баркуап, и жители этого села, да и всех окрестных сел, постоянно находят в своих дворах во время хозяйственных работ всевозможные древности.

По мнению историков, всё указывает на то, что здесь в древности было не только поселение древних кангюйцев, но и летняя резиденция кангюйских правителей. Летом в Жуалах очень благоприятный климат, в отличие от расположенного в 60 км жаркого Тараза. В Жуалах рядом горы, веет прохладой, бьют родники. Эту местность издревле называли Мынбулак – «край тысячи родников», край прекрасной природы, плодородной земли, обильного разнотравья.

В перспективе местные власти планируют открыть на городище «Бурно-Октябрьское» музей под открытым небом и организовать еще один маршрут для туристов, посещающих Жамбылскую область.



