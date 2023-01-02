Древние карстовые пещеры в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области Индерский район - самый богатый на подземные ископаемые. В недрах здесь хранится миллиард тонн соли, боратовая руда. Впрочем, говорят, что на этих просторах земля хранит всю таблицу Менделеева. Но, Индер - это и памятники истории, это и легенды, и предания. А еще этот район известен своими уникальными с научной точки зрения древними пещерами, расположенными в окрестностях соленого озера Индер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уникальны карстовые пещеры по той причине, что их изучение спелеологами, геологами позволяет понять, например, как формировалась когда-то Прикаспийская низменность. В 2015 году здесь была найдена пещера с ледником, которая могла существовать еще в эпоху существования мамонтов.

Ученые назвали эту пещеру «Ледяным папоротником». Здесь же впервые в мире был обнаружен боросодержащий минерал - индерит - как вторичный минерал пещер. Эта находка стала своего рода сенсацией.

На северном берегу озера, где широко развиты карстовые процессы и встречаются разнообразные формы карстового рельефа, была обнаружена пещера, получившая название «Гротовая». Она интересна наличием нисходящего и восходящего карстовых колодцев внутри пещеры. Вот только посмотреть эту красоту сложно - требуется специальное оборудование, опыт изучения пещер. Достаточно опасное это дело - ходить по пещерам.

«Я родился и вырос в этих краях, здесь постоянно пас скот и чуть ли не на каждом шагу видел большие и маленькие пещеры. Старые люди рассказывали, что когда-то, в Гражданскую войну целые отряды всадников могли укрыться в огромных пещерах. Насколько это правда, сказать не могу. Но такие предания слышал. Когда мы были детьми, мы прятались в этих пещерах от дождя, собирали дикую смородину, растущую у входа почти в каждую из них», - рассказывает местный житель Берик Изтелеуов.

Много пещер, которые когда-то видели местные жители, теперь завалены. Но периодически открываются новые.

Пещеры Индера достаточно большие и глубокие. До 30 метров. Большинство пещер представляют собой так называемый «холодный мешок» и имеют снежно-ледяные отложения. Сульфатный карст в этом районе обусловлен выходом на поверхность древних осадочных пород позднепалеозойского периода. Так говорят специалисты.

Индерский карстовый район имеет слабую спелеологическую изученность и перспективен для дальнейших исследований. Всего здесь ждут своего исследователя - спелеолога полтора десятка карстовых пещер. Хотя это только найдено 15, а сколько на самом деле, можно только предполагать. Одна из последних пещер была обнаружена в 2020 году и получила название Толес по имени человека, который когда-то жил в этих местах.

Видео: Азильхан Вахитов, Темирлан Султангазиев

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