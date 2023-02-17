Древнейший Танах продадут в Нью-Йорке, цена бьет рекорды

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Дом Sotheby's в Нью-Йорке выставит на торги самую раннюю из известных человечеству и самую полную еврейскую Библию, или Танах; ее возраст, по оценкам экспертов, - более 1100 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Самый полный и древний

Речь идет о так называемом кодексе Сассуна, названного по имени некогда владевшего им бизнесмена, филантропа и коллекционера Дэвида Соломона Сассуна. Старший консультант Sotheby's Шарон Либерман Минц назвала состояние кодекса «поразительным» - в нем отсутствует лишь несколько страниц.

Фолиант объединяет 24 книги еврейской Библии, взятые из знаменитых свитков Мертвого моря, датируемых 3 веком до нашей эры. «До кодекса части Библии фигурировали лишь в свитках Мертвого моря. А после вплоть до 900 года книжных форм Библии не было. Эта книга датируется концом 9 - началом 10 века», - пояснила Либерман Минц.

Кодекс Сассуна написан на иврите с вставками на греческом и арамейском языках - всего в нем свыше 700 пергаментных страниц, на изготовление которых понадобились шкуры 100 животных.

Помимо основного текста, кодекс содержит комментарии ученых раннего Средневековья о том, как следует читать и cтавить ударения в словах, а еще - аннотации и записи владения, оставленные на протяжении более тысячи лет.

Кодекс против Конституции

На аукцион книга отправляется из коллекции Жаки Сафра, швейцарского банкира и собирателя. Ее оценочная стоимость - 30-50 миллионов долларов. Таким образом, кодекс может стать самым дорогим из когда-либо ушедших с молотка исторических документов, побив рекорд 2021 года, когда в Sotheby's продали первую печатную Конституцию США за 43 миллиона долларов.

Глава отдела книг и рукописей Sotheby’s Ричард Остин не удивлен ценовой планкой, ведь, по его словам, «речь идет об одном из важнейших и уникальных текстов в истории человечества». Экспертиза показала, что кодекс Cассуна значительно полнее, чем Алеппский кодекс, и старше кодекса Ленинградского - двух других известных ранних собраний еврейской Библии.

К тому же высокая цена, похоже, не отпугивает потенциальных покупателей. Ричард Остин сравнил список заинтересованных с «бездонным колодцем». В нем - и частные коллекционеры, и музеи, и исследовательские центры.

Торги состоятся в мае, а до этого времени кодексу предстоит попутешествовать: в ближайшее время книгу выставят в Лондоне, потом она отправится в Тель-Авив, Даллас и Лос-Анджелес.

Фото: AP Photo.