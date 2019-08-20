Древнее искусство войлочных украшений возрождает жамбылская художница

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Инициированный областным управлением туризма этнопроект «Город мастеров древнего Тараза» привлекает посетителей возможностью погрузиться в быт казахского аула, поучаствовать в мастер-классах жамбылских ремесленников, приобрести сувениры местных мастеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, караван-сарай Торткуль является одним из интереснейших археологических памятников Тараза - города, в древние времена бывшего важным звеном Великого Шелкового пути. Расположенный на западной окраине города один из многих караван-сараев древнего Тараза в прошлом столетии представлял собою огромный курган. С 2008 года во время археологических раскопок здесь обнаружили остатки сооружения, бывшего караван-сараем, с гостиницей, банями и инфраструктурой. По найденным монетам объект датировали VI-VII веками нашей эры. Затем караван-сарай был реконструирован, возведены пятиметровые стены, воссоздан внутренний интерьер. Как туристический объект, с 2014 года музей под открытым небом Торткуль встречает туристов.

Мастер-класс в Торткуле можно получить от известной в Казахстане художницы.

Рахат Сапаралиева - член Союза художников Казахстана, член республиканского Союза театральных деятелей. Занимается живописью, декоративным искусством и графикой. Её направлениями в искусстве являются эпические живописные полотна, портреты и абстракция, натюрморты и авангард, уютные городские пейзажи. Полотна жамбылской художницы написаны в разнообразной технике: масло, акрил, гуашь и акварель. А с недавних пор она увлеклась прикладным искусством.

«Сейчас я занимаюсь войлочным ремеслом, это древнее искусство, которое перешло к нам от наших бабушек, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» Рахат Сапаралиева. - А теперь мы вносим в него современные нотки. Что мне нравится в этой технике - можно воплотить все свои желания. Если картины я пишу красками, то здесь вместо красок - войлок, чистые цвета, объемность, возможность делать сувениры».

Рахат Сапаралиева старается не штамповать, как многие, свои сувениры, производя одно и то же. Но она наделяет каждый сувенир своим характером, своим настроением. Сувениры она делает не на продажу, а в свое удовольствие, в свободное от работы в театре время.

«Раньше я выставлялась в художественно-ремесленнических выставках в Алматы. А сейчас у нас в Таразе, в Торткуле, появилась замечательная возможность для ремесленников проявить себя. Здесь создана новая художественная площадка мира древнего искусства, где можно проводить мастер-классы для всех желающих. Дети приходят заниматься, и это радует. Со временем, я думаю, здесь увеличится число ремесленников, которые смогут показать свое искусство», - рассказала художница.

«Торткуль становится популярным объектом, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель областного управления туризма Карлыгаш Аралбекова. – Уже многие наши гости, туристические группы, отправляющиеся в туры по нашей области, включают в маршрут посещение этого караван-сарая. Люди приходят, смотрят, впитывают в себя эту энергетику и уезжают вдохновленные. И это возрождение древних традиций так созвучно смыслу инициированной Елбасы программе «Рухани жангыру».

Отметим что таразский караван-сарай включен в список объектов тура по Великому Шелковому пути, проходящего через Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.