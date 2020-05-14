Древнее игровое поле для конного поло нашли в Иране

ХОРАМАБАД. ИРНА-КАЗИНФОРМ — Древнее игровое поле для човгана (конное поло) обнаружили в провинции Лорестан на западе Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«В результате целенаправленных археологических раскопок было обнаружено первое в провинции Лорестан и третье в Иране древнее игровое поле для човгана», - сказал глава организации культурного наследия, ремесел и туризма провинции Амин Касеми.

По его словам, археологии обнаужили 4 стоящих каменных колонны, которые по их представлению составили ворота игрового поля.

«На одной из них нашли надпись на персидском языке, «относящаяся к эпохе Сефевидов», - добавил Касеми.

Он добавил, что обнаруженные объекты расположены в поселке Халилабад недалеко от горной цепи Ошторанкух.