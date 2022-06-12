Древнее городище Алтын-асар восстанавливают в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Самый крупный архитектурный памятник жетыасарской культуры внесён в список всемирного наследия Unesco. Работы на объекте начали три года назад. Сейчас это уже музей под открытым небом, который обещает стать излюбленным местом туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Первые упоминания о городище Алтын-асар появились 1,5 тыс. лет назад. Огромное поселение площадью в 17 га состояло из четырех крепостей, построенных в разное время. Это - «Малый» и «Большой» дом, караван-сарай и крепость с бойницами. Двухъярусные строения округлой формы имели высоту в 30 м . Эти места, считают учёные, хранят в себе множество нераскрытых тайн.

Бауыржан Алибай, специалист областного центра «Рухани жаңғыру» отметил, что памятники Жетыасар занимают особое место в мировой истории. Считается, что именно в Ботайской культуре была одомашнена лошадь. А музыкальный инструмент коссаз (двухголовая домбра), впервые применялась в жетыасарской культуре.

В 4-5 веках в этих местах протекала река. Весьма устойчивой была и экономика. Хозяйство обитателей городища носило комплексный характер, при котором занятие скотоводством и земледелием сопровождалось рыболовством и охотой. Об этом свидетельствуют и археологически находки.

«В настоящее время древнее городище находится под охраной государства. Здесь найдено очень много предметов старины. Однако под открытым небом сохранить находки очень сложно. Стены рушатся. Пару лет хватает, чтобы стереть их с лица земли. Поэтому мы, наряду с археологическими, проводим восстановительные и укрепительные работами», - рассказал Жетесби Султанжанов, научный сотрудник центра археологии и этнографии.

К слову, сейчас на территории региона насчитывается около 60 памятников старины, относящихся к жетыасарской культуре. Чтобы сохранить их, разработан специальный план, в рамках которого будут поэтапно проводить восстановительные и укрепительные работы.