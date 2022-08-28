Драма «Звезда Надежды» стала первой премьерой нового театрального сезона в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Открытие 56-го театрального сезона состоялось в Таразе. Впервые Жамбылский областной русский драматический театр начал новый сезон в августе по просьбам зрителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации директора театра Акылдоса Тажиева, в новом сезоне зрители смогут увидеть на сцене как уже полюбившиеся, так и новые постановки. Это будут и детские сказки, и комедии, и психологические драмы, и современные проекты, а также нестареющая классика.

«Первым спектаклем сезона стала сказка В. Зимина «Жила-была Сыроежка», так как этот год объявлен в Казахстане Годом ребенка. Премьера сказки состоялась в марте этого года, и это первый детский спектакль режиссера-постановщика Галины Соколовой. А первой премьерой 56-го театрального сезона стал спектакль «Звезда Надежды», это психологическая драма по пьесе Булата Узакова, режиссер-постановщик лауреат международной премии имени Чингиза Айтматова Куандык Касымов», - сообщил Акылдос Тажиев.

«В спектакле «Звезда Надежды» зрителю рассказана история о брошенных душах, которые пытаются пробраться к свету через тьму, окружающую их с самого рождения, - пояснила заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. - Главные герои Замир и Алия выросли в детском доме. Тяготы жизни не сломили ребят, и они верят в возможность вместе построить счастливое будущее. Замир сбегает в большой город – в Алматы, взяв с собой амулет, подаренный Алией. Девочка остается, ведь ее стала навещать мама. Спустя годы судьба вновь сводит двух уже взрослых людей. Какими они стали? Привела ли их Звезда Надежды к заветной цели?».

Спикер отметила, что в этой постановке первые серьезные драматические роли сыграли молодые артисты Санжар Ботбайбек и Аяжан Несипбаева.

«Ребята замечательно справились с задачей, они сумели передать всю боль и отчаяние главных героев. Это глубокий психологический спектакль, в котором подняты сложные темы – почему и за что страдают невинные души, и как можно изменить ситуацию», - отметила Валерия Сон.

По ее словам, в сентябре таразского зрителя ждет новый интересный проект – творческая режиссерская лаборатория «Классика русскоязычной комедии», организованная в рамках программы сотрудничества «Центр поддержки русского театра за рубежом».

«В лаборатории примут участие три режиссера-постановщика от Союза театральных деятелей Российской Федерации - Оксана Половинкина, Григорий Артамонов и Алексей Золотовицкий. В течение недели будут поставлены три сценических эскиза - комедии-миниатюры русских классиков. Один из этих эскизов в 2023 году станет полноценным спектаклем при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации. А в октябре в рамках совместного проекта с ГИТИСом к нам приедет команда из Москвы в составе режиссера-постановщика, сценографа и хореографа. В минувшем году успешным детищем этого проекта стал спектакль по пьесе Александра Островского «Шутники» - цирк, стендап и скоморошьи слезы в постановке режиссера Петра Норца», - пояснила Валерия Сон.





Образованный в 1967 году в городе Джамбуле (ныне Тараз) театр более полувека радует своим творчеством зрителей и гостей города. В его репертуаре порядка сорока спектаклей по пьесам русских, зарубежных и казахских классиков, а также местных драматургов.



