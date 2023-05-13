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    Драку с применением оружия устроила группа мужчин в Кызылорде: четверо из них задержаны

    13 Мая 2023, 17:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде группа мужчин устроили драку с применением оружия и скрылись с места происшествия. Четверо из них уже задержаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Сообщается, что 13 мая около 7 часов утра в управление полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома произошла драка с применением оружия.

    Как выяснилось, в съемной квартире между знакомыми несколькими лицами произошел конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия и ножа. После чего все фигуранты скрылись с места происшествия.

    «В городе задержаны двое подозреваемых, а на трассе Самара-Шымкент задержана автомашина с находившимися в ней еще двумя подозреваемыми. Ведется работа по задержанию остальных лиц. Задержанные оказались жителями Шымкента и Мангистауской области. С места происшествия и из авто изъяты вещественные доказательства. Двум лицам оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает», - сообщил замначальника управления криминальной полиции ДП области подполковник Рустам Сайдильдинов.

    По данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК. Назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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