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Драку с применением оружия устроила группа мужчин в Кызылорде: четверо из них задержаны

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Мая 2023, 17:21
Драку с применением оружия устроила группа мужчин в Кызылорде: четверо из них задержаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде группа мужчин устроили драку с применением оружия и скрылись с места происшествия. Четверо из них уже задержаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сообщается, что 13 мая около 7 часов утра в управление полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома произошла драка с применением оружия.

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Как выяснилось, в съемной квартире между знакомыми несколькими лицами произошел конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия и ножа. После чего все фигуранты скрылись с места происшествия.

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«В городе задержаны двое подозреваемых, а на трассе Самара-Шымкент задержана автомашина с находившимися в ней еще двумя подозреваемыми. Ведется работа по задержанию остальных лиц. Задержанные оказались жителями Шымкента и Мангистауской области. С места происшествия и из авто изъяты вещественные доказательства. Двум лицам оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает», - сообщил замначальника управления криминальной полиции ДП области подполковник Рустам Сайдильдинов.

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По данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК. Назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства.


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