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Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан

14 Ноября 2021 17:51
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Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина, избивший парня в столичном ТРЦ «Керуен», задержан столичными полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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Вечером 9 ноября на канал «102» поступило сообщение о том, что неизвестные лица, находясь в ТРЦ «Керуен» по улице Достык, устроили драку.

Сотрудниками полиции установлено, что к двум 17-летним девушкам подошли взрослые мужчины с просьбой познакомиться. Тогда одна из несовершеннолетних позвала своего 19-летнего брата, который находился со своим другом неподалеку. По приходу между ними завязался конфликт, переросший в драку.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции подозреваемый задержан. Им оказался 31-летний житель столицы.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Хулиганство».

«Департаментом полиции принимаются все необходимые меры для безопасности горожан и гостей столицы. Рядом с торговым центром установлен терминал для экстренного вызова полиции, в круглосуточном режиме ведется патрулирование. Вместе с тем, предупреждаем об уголовной ответственности за особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам. Также напоминаем, что в случае возникновения противоправных действий, Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию либо на мобильное приложение 102», – дополнили в полиции.

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#Нур-Султан  
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