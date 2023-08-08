Драка Шуменова и столичного жителя: МВД предусматривает примирение сторон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов ответил на вопросы касательно затрачиваемых средств на поиск известного боксера Бейбута Шуменова после конфликта со столичным жителем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюджет страны не затрачивается, потому что есть международные договора, где мы являемся участниками в том числе и интерпола, все направляются в международные учереждения. Таким образом специально под конкретное лицо средства не выделяются. У нас нет соглашения об экстрадиции с США, но есть договор об оказании правовой помощи на условиях взаимности», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Правительства.

По его словам, также предусмотрено примирение сторон.

«Дело категории средней тяжести, предусмотрено примирение сторон, будет проведено полноценное досудебное расследование и будет принято решение. Если бы я не считал так, я бы не освобождал их от занимаемых должностей», - добавил министр.

Напомним, Б. Шуменов объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее в социальных сетях и ряде казахстанских СМИ сообщалось, что на фуд-корте крупного торгово-развлекательного центра в Астане произошла потасовка, во ходе которой один посетитель, как выяснилось позже им оказался казахстанский боксер-профессионал Бейбут Шуменов, набросился с кулаками на другого, у которого на руках был маленький ребенок.

Позже в МВД заявили, что боксер будет наказан.

В июне 2019 года Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира. Бывший чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск.