Драка с полицейским в кафе Костаная: в ДП прокомментировали информацию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ДП Костанайской области прокомментировали публикацию, в которой было сказано, что в Костанае якобы избили сотрудников полиции, передает МИА «Казинформ».

В полиции сообщили, что19 августа около 6 утра на пульт 102 поступило сообщение о том, что возле одно из кафе в Костанае происходит драка между несколькими людьми.

«На место происшествия были направлены несколько автопатрулей. По прибытию сотрудники полиции задержали всех участников драки и доставили в Южный отдел полиции 6 человек. Все они привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Факта нападения и оказания сопротивления сотрудикам полиции не было», - отметили в пресс-службе ДП.

Также в ДП Костаанйской области уточнили, что полиция принимает меры для установления автора публикации, в которой он некорректно высказался в адрес сотрудников и распространил заведомо ложную информацию.