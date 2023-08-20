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    Драка с полицейским в кафе Костаная: в ДП прокомментировали информацию

    20 Августа 2023, 17:14

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ДП Костанайской области прокомментировали публикацию, в которой было сказано, что в Костанае якобы избили сотрудников полиции, передает МИА «Казинформ».

    В полиции сообщили, что19 августа около 6 утра на пульт 102 поступило сообщение о том, что возле одно из кафе в Костанае происходит драка между несколькими людьми.

    «На место происшествия были направлены несколько автопатрулей. По прибытию сотрудники полиции задержали всех участников драки и доставили в Южный отдел полиции 6 человек. Все они привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

    Факта нападения и оказания сопротивления сотрудикам полиции не было», - отметили в пресс-службе ДП.

    Также в ДП Костаанйской области уточнили, что полиция принимает меры для установления автора публикации, в которой он некорректно высказался в адрес сотрудников и распространил заведомо ложную информацию.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Происшествия МВД РК Костанай
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