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    Драка пьяных мужчин переросла в поножовщину в Уральске

    7 Октября 2021, 17:17

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Драка пьяных молодых людей едва не закончилась трагедией в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В одном из кафе, расположенном в микрорайоне Кунаева, возникла ссора между двумя посетителями. Когда они вышли на улицу, сотрудники заведения сразу же вызвали полицию.

    «По прибытии оперативной группы на месте был задержан 45-летний гражданин, который в ходе драки успел нанести удар ножом в область грудной клетки 37-летнего мужчины. Пострадавший был доставлен в травмпункт ОМКБ. В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 106 части 1 (Нанесение телесных повреждений)», – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия
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