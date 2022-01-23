ДП Алматы запустил горячую линию для поиска арестованных во время беспорядков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Алматы запустил горячую линию для поиска арестованных во время беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat «Алматинская трагедия».

«Вы можете обратиться в call-центр, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах, и другим интересующим вас вопросам. В этот call-центр могут обращаться также и адвокаты. Хочу заверить, что нами принимаются все необходимые меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан», - проинформировал заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Контакты ДУИС по городу Алматы: +7 (727) 290-19-01.

По горячей линии можно получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах.