+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 31 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дождливо и ветрено будет в Казахстане 23 августа

23 Августа 2020 00:08
Поделиться:
Дождливо и ветрено будет в Казахстане 23 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 23 августа сохраняются неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, лишь на юге и западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, на северо-западе, севере – туман, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
О шторме предупредили жителей восьми областей Казахстана
Гроза, шквал и туман ожидаются в субботу в нескольких областях Казахстана О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики Неблагоприятные  метеоусловия будут в  Алматы, Темиртау и Шымкенте

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ночью и утром – туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, ночью в Карагандинской областях местами ожидается гроза, ночью и утром местами туман, в Карагандинской, днем в Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области утром и днем местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем – пыльная буря.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области – шквал, в Кызылординской области – пыльная буря.

Днем в Туркестанской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области – гроза.

В Актюбинской области на юге ожидается гроза.

В Кызылординской, на большей части Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив