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Дождливо и ветрено будет в Казахстане 23 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 23 августа сохраняются неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, лишь на юге и западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, на северо-западе, севере – туман, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ночью и утром – туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, ночью в Карагандинской областях местами ожидается гроза, ночью и утром местами туман, в Карагандинской, днем в Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области утром и днем местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангистауской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем – пыльная буря.
В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области – шквал, в Кызылординской области – пыльная буря.
Днем в Туркестанской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области – гроза.
В Актюбинской области на юге ожидается гроза.
В Кызылординской, на большей части Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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