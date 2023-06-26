Дождливо и прохладно будет в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В предстоящие дни погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами: 27 июня - на северо-западе, 27 - 28 июня - на севере, востоке; 29 июня на западе страны – сильные дожди. По Казахстану ожидается град, шквал и усиление ветра. В температурном фоне резких изменений не ожидается, практически по всей республике сохраняется прохладная погода», - говорится в сообщении синоптиков.