Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Дождливо и прохладно будет в Казахстане

    26 Июня 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В предстоящие дни погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами: 27 июня - на северо-западе, 27 - 28 июня - на севере, востоке; 29 июня на западе страны – сильные дожди. По Казахстану ожидается град, шквал и усиление ветра. В температурном фоне резких изменений не ожидается, практически по всей республике сохраняется прохладная погода», - говорится в сообщении синоптиков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
    Жара и дожди ожидаются в Казахстане 9 июля
    Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 15 областях Казахстана
    Более трех тысяч кубометров воды откачали с улиц и дворов Павлодара
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне