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      Северо-Казахстанская область

    Дождливая погода сохранится в СКО

    27 Июня 2023, 22:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, по прогнозам синоптиков, до конца июня сохранится дождливая погода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе уже несколько дней сыро и ветрено. Сегодня, 27 июня, дождь практически не прекращается, то ослабевая, то усиливаясь. По информации филиала РГП «Казгидромет», ждать кардинальных изменений погоды в ближайшие дни не стоит.

    В среду, 28 июня, дождь пройдет ночью на большей части области, днем - на севере, западе, востоке региона. В этих районах ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, на севере, западе, востоке - порывы 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 15-20 тепла.

    В четверг, 29 июня, снова пройдет дождь ночью на севере, востоке области, днем на большей части региона. В северных, восточных и южных районах возможно гроза и град. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 6-11, днем - 18-23 градуса.

    Такие же температура и ветер прогнозируются в пятницу, 30 июня. Снова будут идти дожди на большей части области. На юге и востоке региона ожидаются гроза и град.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Погода
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