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    Дождливая погода сохранится 1-3 августа в Казахстане

    1 Августа 2023, 00:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни погода на большей части Казахстана по-прежнему будет связана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Западные регионы страны будут находится в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков. Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется», - отмечается в сообщении Казгидромета.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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