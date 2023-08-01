Дождливая погода сохранится 1-3 августа в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни погода на большей части Казахстана по-прежнему будет связана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Западные регионы страны будут находится в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков. Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется», - отмечается в сообщении Казгидромета.