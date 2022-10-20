Дождливая погода ожидается в большинстве городов Казахстана 20 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана пройдут дожди, прогнозируется усиление ветра. На юге, юго-востоке страны ожидается теплая погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 18-20 тепла. По области ожидается пыльная буря.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 15-17 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 8-10 тепла.

В Кокшетау облачно, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 7-9 тепла.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 14-16 тепла.

В Костанае облачно, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 9-11 тепла.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

В Павлодаре облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 9-11 тепла.

В Петропавловске облачно, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 6-8 тепла. На большей части области ожидается дождь.

В Семее переменная облачность, дождь, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 10-12 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 14-16 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 14-16 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 15-17 тепла. На юге, в горных районах области ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 11-13 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 10-12 тепла.

В Астане переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 8-10 тепла.

В Алматы переменная облачность, дождь, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 12-14 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 15-17 тепла.

Ранее сообщалось, что в Астане и 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.