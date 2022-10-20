Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Дождливая погода ожидается в большинстве городов Казахстана 20 октября

    20 Октября 2022, 00:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана пройдут дожди, прогнозируется усиление ветра. На юге, юго-востоке страны ожидается теплая погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 18-20 тепла. По области ожидается пыльная буря.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

    В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 15-17 тепла.

    В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 8-10 тепла.

    В Кокшетау облачно, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 7-9 тепла.

    В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 14-16 тепла.

    В Костанае облачно, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 9-11 тепла.

    В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

    В Павлодаре облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 9-11 тепла.

    В Петропавловске облачно, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 6-8 тепла. На большей части области ожидается дождь.

    В Семее переменная облачность, дождь, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 10-12 тепла.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 14-16 тепла.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 14-16 тепла.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 15-17 тепла. На юге, в горных районах области ожидается туман.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 11-13 тепла.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 10-12 тепла.

    В Астане переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 8-10 тепла.

    В Алматы переменная облачность, дождь, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 12-14 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 15-17 тепла.

    Ранее сообщалось, что в Астане и 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая