Дождливая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие три дня на севере Казахстана ожидаются сильные дожди и грозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, отрог Северо-западного антициклона будет оказывать свое влияние на западную, северо-западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

«Северная, центральная, восточная и южная части страны будут под влиянием ложбины Южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков. На севере, востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, прогремят грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер», - проинформировали в ведомстве.

Основной фон температуры воздуха днем: на западе составит +30+38°С, на северо-западе +23+35°С, на севере +20+28°С, в центре +23+33°С, на востоке +18+28°С, на юге, юго-востоке страны в пределах +23+35°С, в горных районах +13+20°С.

Ранее сообщалось, что 10 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди , в центре, на севере и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди.



