Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Дожди затопили станцию метро в Ташкенте

    2 Апреля 2023, 19:40

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ливневый дождь с градом обрушился на Ташкент. Потоки воды подтопили станцию метро «Сквер Амира Темура», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Новости Узбекистана».

    В соцсетях появилось множество роликов, на которых видно, как вода стекает по ступеням подземного перехода на станции, а пассажиры идут по щиколотку в воде.


    В Ташкентском метрополитене заявили, что затопление станции метро «Сквер Амира Темура» не помешало движению поездов.


    Также сообщается, что сильный ветер и дождь привели к перебоям с электроснабжением в Алмазарском и Сергелийском районах Ташкента, а также в Ташкентском районе столичной области.


    Как сообщает Минэнерго, из-за непогоды произошел сбой в работе высоковольтного электрооборудования на подстанции «Сагбон». Сработала система противоаварийной защиты, которая предотвращает крупномасштабные аварии и повреждения ЛЭП. Также пострадали некоторые высоковольтные линии электропередач.

    Без электричества остались махалли Ахил, Пахта, Янги Тошкент, Беруний, Шодиёна, Истикбол, Олтинсой, Бустанобод, Тепа Гузар, Галаба, Табассум, Ислом-ота, Чукурсой.

    Фото: кадр из видео

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Узбекистан Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров