Дожди затопили станцию метро в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ливневый дождь с градом обрушился на Ташкент. Потоки воды подтопили станцию метро «Сквер Амира Темура», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Новости Узбекистана».

В соцсетях появилось множество роликов, на которых видно, как вода стекает по ступеням подземного перехода на станции, а пассажиры идут по щиколотку в воде.





В Ташкентском метрополитене заявили, что затопление станции метро «Сквер Амира Темура» не помешало движению поездов.





Также сообщается, что сильный ветер и дождь привели к перебоям с электроснабжением в Алмазарском и Сергелийском районах Ташкента, а также в Ташкентском районе столичной области.





Как сообщает Минэнерго, из-за непогоды произошел сбой в работе высоковольтного электрооборудования на подстанции «Сагбон». Сработала система противоаварийной защиты, которая предотвращает крупномасштабные аварии и повреждения ЛЭП. Также пострадали некоторые высоковольтные линии электропередач.

Без электричества остались махалли Ахил, Пахта, Янги Тошкент, Беруний, Шодиёна, Истикбол, Олтинсой, Бустанобод, Тепа Гузар, Галаба, Табассум, Ислом-ота, Чукурсой.

Фото: кадр из видео



