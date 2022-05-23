23 Мая 2022 00:21

Дожди вновь ожидаются в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 23 мая в Алматинской области снова ожидаются сильные дожди и ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС.

«На основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», 23 мая в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, порывы 23-28 м/с», - сообщили в ДЧС.

Сообщения о подтоплениях из-за обильных осадков спасатели получают со вчерашнего дня. 22 мая участок трассы Алматы-Оскемен размыло из-за проливных дождей - смыло трубчатый переход автодороги. На данный момент этот участок закрыт. В этот же день в Алматинской области в селах Байгазы и Когалы в результате дождя вода прошла по нескольким улицам.

Спасатели призывают граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации можно использовать бесплатное мобильное приложение «Дармен».



