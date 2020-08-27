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Дожди, ветер и туман прогнозируют 27 августа в Казахстане

27 Августа 2020 00:01
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Дожди, ветер и туман прогнозируют 27 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На юге, юго-востоке, востоке и северо-востоке территории Казахстана сохраняются неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на юге и юго-востоке сильные, на западе и северо-западе республики погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможен град, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», в Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, местами возможен град.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с, местами – туман, возможен град.

В Туркестанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

Ночью и утром в Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем в Восточно-Казахстанской области местами - усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, днем Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами возможен град.

В Кызылординской, местами Туркестанской, Атырауской, на западе Жамбылской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность


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#Казгидромет   #Погода  
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