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    03:00, 23 Август 2023 | GMT +6

    Дожди с усилением ветра ожидаются в Казахстане 23 августа

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалом и усилением ветра, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На севере, северо-западе РК ожидается сильный дождь. Лишь на юге страны ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы - туман.

    Днем в областях Жетысу, Улытау, в Алматинской, Мангистауской, Карагандинской, на юге Актюбинской областей ожидается сильная жара до 35-38°С.

    В Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, на западе, востоке, юге Актюбинской, Атырауской, на юге Костанайской, на западе, в центре области Жетысу, на севере, западе, юге, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Западно-Казахстанской области на севере, в центре ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области - чрезвычайная пожарная опасность. В северной половине Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области – высокая пожарная опасность.

    В областях Улытау, Абай, в Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской, на западе, севере, юге Акмолинской, на юге, в центре Карагандинской областей ожидается высокая пожарная опасность.


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