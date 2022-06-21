Дожди с грозами в большинстве областей Казахстана прогнозируют синоптики 21 июня
«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере, юге, юго-востоке страны – сильный дождь, за исключением юго-западных регионов страны, где по-прежнему погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, гроза, град, шквал, на юго-западе – пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.
На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются град, шквал, днем на западе, юге области – пыльная буря, ночью на западе, севере, юге, днем на большей части области усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.
Ночью на севере, днем на севере, востоке, в центре Актюбинской, на юге, востоке, в горных районах Алматинской, на западе, востоке и в центре Атырауской, днем на большей части Карагандинской, Павлодарской, на севере, в центре Кызылординской областей ожидается усиление ветра 15-25 м/с.
На севере, востоке, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, днем - шквал.
На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на северо-западе области усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, западе Костанайской области – град, шквал, ночью на северо-западе, западе, днем на большей части области ветер 15-23 м/с.
Днем на юго-западе, севере Мангистауской области – пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются град, шквал, на западе, юге, в горных и предгорных районах усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Атырауской, на юге Карагандинской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на западе, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.