Дожди с грозами в большинстве областей Казахстана прогнозируют синоптики 21 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дожди с грозами, шквальный ветер и пыльная буря ожидаются на территории Казахстана 21 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере, юге, юго-востоке страны – сильный дождь, за исключением юго-западных регионов страны, где по-прежнему погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, гроза, град, шквал, на юго-западе – пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются град, шквал, днем на западе, юге области – пыльная буря, ночью на западе, севере, юге, днем на большей части области усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью на севере, днем на севере, востоке, в центре Актюбинской, на юге, востоке, в горных районах Алматинской, на западе, востоке и в центре Атырауской, днем на большей части Карагандинской, Павлодарской, на севере, в центре Кызылординской областей ожидается усиление ветра 15-25 м/с.

На севере, востоке, западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, днем - шквал.

На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на северо-западе области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе Костанайской области – град, шквал, ночью на северо-западе, западе, днем на большей части области ветер 15-23 м/с.

Днем на юго-западе, севере Мангистауской области – пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются град, шквал, на западе, юге, в горных и предгорных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, на юге Карагандинской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на западе, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.