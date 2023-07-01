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    Дожди с грозами, шквал и сильная жара ожидаются в Казахстане

    1 Июля 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юго-западе, крайнем востоке Казахстана 2 июля сохраняются дожди с грозами, днем возможен град, шквал, ночью и утром - туман. На остальной территории республики – погода без осадков, на юге страны-пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, в воскресенье на большей части Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областей и областей Улытау, Жетысу, на юге Карагандинской, Костанайской, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

    На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской областей и областей Улытау, Жетысу, на западе, востоке Кызылординской, на востоке, севере Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре Кызылординской области, на северо-западе, юге области Абай, на большей части Алматинской, Северо-Казахстанской областей и области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

    Штормовое предупреждение объявлено в столице и ряде регионов Казахстана.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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