Дожди с грозами, шквал и сильная жара ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юго-западе, крайнем востоке Казахстана 2 июля сохраняются дожди с грозами, днем возможен град, шквал, ночью и утром - туман. На остальной территории республики – погода без осадков, на юге страны-пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».



По прогнозам синоптиков, в воскресенье на большей части Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областей и областей Улытау, Жетысу, на юге Карагандинской, Костанайской, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской областей и областей Улытау, Жетысу, на западе, востоке Кызылординской, на востоке, севере Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Кызылординской области, на северо-западе, юге области Абай, на большей части Алматинской, Северо-Казахстанской областей и области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в столице и ряде регионов Казахстана.