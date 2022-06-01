1 Июня 2022 00:14

Дожди с грозами, шквал и град ожидаются 1 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть РК 1 июня будет оказывать влияние ложбина циклона с центром над Сибирью, с которой сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами, шквал, град. Лишь на западе, северо-западе республики под влиянием Северного антициклона сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

Днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, утром и днем на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с, днем на востоке области порывы 23 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере, востоке, юге области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

На севере, востоке, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, на востоке области усиление ветра 17-22, порывы 27 м/с.

На востоке Костанайской области ночью ожидается гроза, днем – усиление ветра 15-20 м/с. Днем в центре, на юге Кызылординской, севере Мангистауской областей ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.