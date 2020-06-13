+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 14 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дожди с грозами, шквал и град: неустойчивая погода ожидается 13 мая в Казахстане

13 Июня 2020 02:20
Поделиться:
Дожди с грозами, шквал и град: неустойчивая погода ожидается 13 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге и западе РК погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на севере шквалистый ветер, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
Неустойчивой будет погода в Казахстане 13-15 июня Жара, грозы, пыльные бури ожидаются в семи регионах страны Дожди с грозами местами пройдут в Казахстане 11 июня

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами днем шквал, град, в Северо-Казахстанской, днем в Акмолинской области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается местами шквал, град, ночью местами, днем ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Атырауской, на большей части Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив