РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:07, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами пройдут в Казахстане 7 сентября

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе, северо-западе и севере РК пройдут дожди с грозами. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На севере и юго-западе республики ожидается усиление ветра, на северо-западе – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Мангыстауской области на западе и севере ожидается гроза, на западе и в центре усиление ветра – 15-20 м/с.

    На западе и северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, туман.

    Днем на северо-западе Акмолинской, Кызылординской областей ожидается гроза, в Акмолинской области усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в Алматинской области ожидается сильная жара.

    На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, в западной половине Карагандинской, на юго-западе, юго-востоке Акмолинской, в центре Павлодарской, на юго-востоке Восточно-Казахастанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!