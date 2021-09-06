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    00:06, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами пройдут в Казахстане 6 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов в западных, северо-западных регионах РК пройдут дожди с грозами. Остальная территория страны будет находится под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на западе град. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Западно-Казахстанской области на юго-западе ожидается гроза, град, днем при грозе – усиление ветра 15-20 м/с.

    В Мангистауской области на северо-западе, северо-востоке ожидается гроза, днем на северо-западе – усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Атырауской области на западе, юге и в центре ожидается гроза, днем при грозе – усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на северо-западе Костанайской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на северо-востоке Жамбылской, Северо-Казахстанской, на севере и западе Туркестанской, в центре Карагандинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в Алматинской области ожидается сильная жара.

    На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Костанайской, Карагандинской, на юго-западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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