Дожди с грозами пройдут в Казахстане 6 сентября
В Западно-Казахстанской области на юго-западе ожидается гроза, град, днем при грозе – усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангистауской области на северо-западе, северо-востоке ожидается гроза, днем на северо-западе – усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Атырауской области на западе, юге и в центре ожидается гроза, днем при грозе – усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на северо-западе Костанайской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на северо-востоке Жамбылской, Северо-Казахстанской, на севере и западе Туркестанской, в центре Карагандинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Алматинской области ожидается сильная жара.
На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Костанайской, Карагандинской, на юго-западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.