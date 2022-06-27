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    Дожди с грозами пройдут в Казахстане 27 июня

    27 Июня 2022, 00:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 июня под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, юге ожидаются град, шквал, на юго-западе пыльная буря. По республике ожидается усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем на большей части Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, на юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

    Днем на западе Алматинской, севере, востоке Жетысуской, на западе, севере Жамбылской, на юге Мангистауской, в пустынных районах Туркестанской областей сохраняется очень сильная жара.

    На большей части Кызылординской, на западе Алматинской, Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке, Жамбылской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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