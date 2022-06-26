Дожди с грозами пройдут в Казахстане 26 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 июня под влиянием атмосферных фронтальных разделов в северной половине и на юго-востоке РК сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, ожидаются град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на юге Восточно-Казахстанской, Абайской, на большей части Кызылординской, Улытауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Жетысуской, Алматинской, Жамбылской областей сохраняется сильная жара.

Днем на севере Жамбылской, в пустынных районах Туркестанской, на севере и востоке Жетысуской, Алматинской сохраняется очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, на западе Абайской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



