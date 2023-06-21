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    Дожди с грозами пройдут в Казахстане 22 – 24 июня

    21 Июня 2023, 23:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 22 - 24 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В предстоящие дни погоду большей части территории республики будет определять ложбина уходящего циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами: 22 - 24 июня в горных районах юго-востока, 24 июня в центре и на востоке страны – сильные дожди. По Казахстану ожидаются град, шквал, усиление ветра. В температурном фоне резких изменений не ожидается», - говорится в прогнозе синоптиков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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